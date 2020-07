Malori a Terni e Guardea: Sasu in azione

Diversi gli interventi del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) nel corso del weekend. Fra questi, un’azione nella zona dell’Eremo di Pale (Foligno), in un contesto complesso per le caratteristiche, impervie, della zona, ed un intervento di soccorso in forra, nella zona del monte Cucco (Costacciaro).

Giornate intense

Ma gli interventi del Sasu sono stati richiesti anche per malori accusati da turisti ed escursionisti. Come sabato alla Cascata delle Marmore, dove gli addetti del Sasu di Terni hanno soccorso una ragazza all’interno del parco della Cascata, consegnandola alle cure del 118. Domenica pomeriggio, invece, l’azione è scattata in un luogo impervio nei pressi di Guardea (Terni) per un turista tedesco colto da malore in una casa isolata. Il Sasu di Terni e il 118, accertate le condizioni dell’uomo, lo hanno posizionato sulla speciale barella portantina in dotazione al Sasu e poi trasportato, con l’utilizzo di tecniche alpinistiche, fino all’ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco.