Maltempo fra Terni e Spoleto: ancora disagi a San Carlo e Castelluccio – Video

Un altro pomeriggio di pioggia, quello di martedì, nel pieno di un giugno che finora ha fatto solo intravedere sprazzi d’estate. Il maltempo si è abbattuto in particolar modo fra Terni e Spoleto, causando più di un disagio nelle frazioni di Castelluccio e San Carlo. Nel primo caso l’abitato è rimasto isolato, come diverse altre volte, dal torrente Tescino che si è riempito d’acqua. Lo stesso torrente ha allagato la strada che consente di raggiungere l’impianto Unicalce di San Carlo. Una situazione che, dal punto di vista del rischio idrogeologico, non può dirsi ottimale. E che anche noi, dando voce ai residenti, torniamo a segnalare.

