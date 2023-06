Tragica scoperta nella prima serata di martedì in un appartamento di un condominio di via Sandro Botticelli, nel centro di Terni. Una donna di 88 anni è stata infatti trovata senza vita nella sua abitazione: il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Con loro, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni ed i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Condividi questo articolo su