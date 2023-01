Montecchio: muore durante la battuta di caccia. Stroncato da un malore fatale

Giorni davvero tragici per la caccia e i cacciatori in Umbria. Dopo la morte del 24enne assisano Davide Piampiano, mercoledì pomeriggio, il ferimento di un cacciatore 77enne a Pietrafitta, nel pomeriggio di giovedì, c’è anche la notizia della morte di un altro cacciatore avvenuta sempre giovedì pomeriggio a Montecchio (Terni) durante una battuta di caccia al cinghiale. Si tratta del 63enne M.G. di Tenaglie di Montecchio, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. L’allarme era scattato perché la squadra di cui faceva parte, era rientrata ma senza il 63enne. Sono così partite le ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco di Amelia e Terni, il Soccorso alpino ed anche i carabinieri. Purtroppo, perlustrando la zona della battuta di caccia, è stato trovato il corpo senza vita del cacciatore e per lui non c’era già più nulla da fare. Nessun dubbio sulle cause naturali del decesso e la triste notizia ha presto raggiunto i tanti che lo conoscevano, oltre ovviamente gli amici con cui condivideva la passione venatoria.

