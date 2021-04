Morte di Samuele, c’è un sospettato: «Botte dopo il rapporto. Ma non l’ho ucciso»

Una violenta colluttazione, scoppiata dopo il rapporto sessuale consumato martedì sera all’interno della Fiat Panda rossa con cui si era appartato nei pressi di quel terreno – adiacente la zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte (Perugia) -, dove è stato poi ritrovato senza vita la mattina dopo. Passi avanti importanti nella ricostruzione delle ultime ore di vita del 22enne Samuele De Paoli, partito da Bastia Umbra nel tardo pomeriggio di martedì e mai più tornato a casa.

L’interrogatorio

Gli inquirenti – in testa la squadra Mobile di Perugia con il dirigente Gianluca Boiano e il procuratore Giuseppe Petrazzini – stanno ricostruendo le ultime ore del ragazzo e, in questo senso, hanno dapprima identificato e quindi interrogato fino a notte fonda la persona con cui Samuele avrebbe trascorso gli ultimi minuti della propria vita. A riferirlo è la testata perugiatoday.it in un pezzo a firma di Umberto Maiorca. Si tratta di un transessuale di origini brasiliane che avrebbe confermato non solo di essersi appartato con il ragazzo a Sant’Andrea delle Fratte, ma anche di aver pesantemente discusso con lui dopo il rapporto.

Le botte e poi la fuga

Una violenta colluttazione nella quale il trans ha riportato fratture alle costole ed altre lesioni, tanto da essere medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. Ma in cui Samuele, 22 anni appena, ha perso la vita. Il trans si è giustificato spiegando che il ragazzo durante la lite è caduto di schiena, ha chiesto aiuto ma che lui, impaurito dalla situazione, ha preso ed è scappato dalla scena senza prestare alcun aiuto. Allo stesso modo ha affermato di non aver assunto, con il 22enne, alcuna droga: Samuele aveva forse bevuto prima di quell’incontro.

Autopsia importante

Il trans brasiliano, pur sospettato e quindi indagato, è stato lasciato a piede libero dopo l’interrogatorio. L’autopsia, da cui emergeranno i primi importanti elementi relativi alle cause della morte, potrebbe restringere il campo delle ipotesi e modificare la posizione del sospettato. Sul corpo del ragazzo sono state trovate ecchimosi all’altezza del collo ed altre lesioni compatibili con una colluttazione, ma non segni evidenti – come ferite da armi da taglio o da fuoco – di una morte violenta. Il cerchio si avvia in ogni caso ad essere chiuso.