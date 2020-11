Eventi Natale a Terni, c’è l’aggiudicazione. Ora si attende il Dpcm

di S.F.

Conferma di tutte le attività previste nel progetto presentato. Ma con un sostanziale punto interrogativo dovuto al nuovo Dpcm valido dal 4 dicembre in avanti che, giocoforza, potrebbe cambiare le carte in tavola: è specificato a chiare lettere nel documento che dà il via libera all’aggiudicazione – provvisoria – per l’associazione ‘Città da vivere’ in merito al contributo per ‘Natale di Temi. Luci, Acqua, Magia 2020’.

I punteggi

L’associazione guidata da Andrea Barbarossa si è imposta con 79,1 punti davanti a Bipede booking and production con 77,8 e Argoo aps con 76,7. La commissione giudicatrice presieduta dal dirigente Cataldo Renato Bernocco ha di fatto concluso il lavoro in poche ore, poi la parte più complicata: decidere il da farsi in considerazione dei vari interventi governativi entrati in vigore durante la pubblicazione del bando per l’erogazione dei 60.000 euro. Bel dilemma, d’altronde l’attuale Dpcm ‘scade’ il 3 dicembre e in questo caso la partenza è fissata cinque giorni dopo. Cosa fare dunque? Attendere.

Il rischio e la verifica successiva

Il responsabile unico del procedimento Omero Mariani e il dirigente Andrea Zaccone – dal 1° dicembre gli subentra la veneta Emanuela Barbon, un turnover non proprio ideale in questo momento – hanno firmato l’aggiudicazione sottolineando di rimandare «la verifica delle attività che potranno essere effettivamente realizzate, nel rispetto delle normative per la prevenzione del Covid, a quando verranno pubblicate le regole che avranno valore dal 4 dicembre in avanti». Nel caso in cui fossero confermate o introdotte restrizioni che non permetteranno la realizzazione di alcune attività «il contributo verrà ridotto di conseguenza senza che questo abbia alcun impatto sulle attività permesse e senza che il beneficiario possa avere alcunché a pretendere».

