Natale a Terni, novità parcheggi e luminarie

Luminarie, parcheggi e, in generale, modalità operative per dare supporto ai commercianti del centro – sulla Ztl c’è stato un lungo confronto venerdì pomeriggio, per ora di apertura non se ne parla – in vista del periodo natalizio. Se ne è parlato lunedì a Terni con le associazioni di categoria per trovare la ‘quadra’: prevista in primis una novità a partire dal 7 dicembre.

COMMERCIO, ZTL E AIUTI: L’ULTIMO CONFRONTO IN COMMISSIONE

I fondi

Al centro dell’attenzione anche ‘Natale di Terni. Luci, acqua e magia’ che, come noto, prevede – causa Covid – il classico mercatino ed i villaggi tematici. La conseguenza è che quest’anno, giocoforza, si dovrà puntare in maggior misura sul video mapping e luminarie per dare ‘vita’ ad un centro in grande difficoltà: i commercianti e le associazioni gradirebbero e anche tanto che il Comune contribuisse alle spese. In tal senso dall’incontro è emersa la possibilità di avere a disposizione circa 10 mila euro grazie a risorse provenienti dal mondo delle società partecipate di palazzo Spada: resta da studiare come utilizzarli perché c’è chi vedrebbe di buon occhio puntare ad interventi mirati su alcune vie ed evitare in questo modo di avere delle zone – in passato, ad esempio, non sono mancate lamentele da via Angeloni – meno coinvolte. Asm fornirà l’allaccio e fornitura di corrente gratuita.

NATALE A TERNI, VIA LIBERO DEFINITIVO: IL PROGRAMMA

I parcheggi e la gestione dei 10 mila euro



Salvo passi indietro – l’atto è pronto ad arrivare sul tavolo della giunta – dal 7 dicembre il parcheggio coperto ‘San Francesco’ si pagherà 50 centesimi all’ora nella fascia 17-24 fino al 7 gennaio. «Non andrebbero dati a pioggia – commenta il direttore di Confesercenti, Daniele Stellati sui fondi per le luminarie – essendo importi limitati, ma bisognerebbe aiutate quelle situazioni con bassa densità commerciale, vie con negozi chiusi o con bar e ristoranti che non possono esercitare e contribuire alle spese, in modo da non far gravare in modo insostenibile i costi di l’illuminazione della via sui pochi negozi rimasti; inoltre è importante dare un messaggio di apertura e di programmazione del Natale per scongiurare l’effetto mediatico negativo che spinge i consumatori ad anticipare gli acquisti di Natale facendoli online». Sarà concesso un minimo spazio davanti ai negozi per il confezionamento dei pacchi regalo.