Circolo Scherma Terni, podio nazionale per la sciabolatrice Guarino

Trasferta felice in terra ligure per la giovane sciabolatrice del Circolo Scherma Terni Emma Guarino. La classe 2002 del CST ha concluso sul podio la prima prova nazionale di categoria a La Spezia: è stata sconfitta in semifinale 15-9 da Mariella Viale della Champ Napoli. Un ko che comunque non le ha tolto la soddisfazione della medaglia. Per quel che concerne le compagne di squadra c’è il 19° posto di Ginevra Testasecca, il 45° di Flavia Astolfi e il 48° di Chiara Piccioni.

