Nuovo blitz alla Fiera: in tre senza green pass

Dopo il blitz ai Baracconi, la polizia Locale di Perugia compie un nuovo blitz a Pian di Massiano in concomitanza con la Fiera dei Morti. E tra i banchi sono state trovate tre persone senza Green Pass: un ambulante, un suo dipendente e una cliente. Per loro è scattata subito la sanzione, per un totale di 1400 euro.

Condividi questo articolo su