di S.F.

Fabrizio Arcangeli e Maurizio Hanke. Sono i due medici in quiescenza che hanno presentato domanda al ‘Santa Maria’ per un incarico autonomo dopo l’avviso dell’azienda ospedaliera: c’è il via libera per il primo. Motivo? Sua la prima istanza pervenuta.

GENNAIO 2025, FABRIZIO ARCANGELI IN PENSIONE

Arcangeli, in pensione da pochi mesi, torna dunque alla struttura complessa universitaria di dermatologia con «impegno orario presumibile di 10 ore settimanali per la specifica attività di dermatologia chirurgica in day surgery». La proroga potrà esserci al massimo fino al 31 dicembre del 2025. Per Hanke – al momento – nulla da fare. Firma il direttore generale Andrea Casciari dopo il lavoro istruttorio della responsabile del procedimento, la dottoressa Veronica Bertini.