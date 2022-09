PalaTerni, chiuso il cerchio su apertura area commerciale e gestione struttura

di S.F.

Due argomenti. L’apertura della parte commerciale – tutta pubblica – e la gestione della struttura sportiva: si è chiusa la quadra su entrambi le partite per il palazzetto dello sport nell’incontro di mercoledì che ha coinvolti gli operatori economici coinvolti (i cosiddetti tenants), la Salc di Simon Pietro Salini, il vicepresidente della PalaTerni Sergio Anibaldi ed il numero uno della Ternana Stefano Bandecchi. Stretta di mano sull’accordo procedimentale per far sì che l’imprenditore livornese prenda in mano la conduzione trentennale. C’è un momento spartiacque in tutto ciò: il collaudo dell’opera. Prima di allora, formalmente, il passaggio di consegne non potrà avvenire.

21 OTTOBRE 2019, SI FIRMA PER LA CONCESSIONE ALLA SALC

MIRINO SUL 14 OTTOBRE 2022 PER DECATHLON

Accordo procedimentale: le opzioni



Scarno il comunicato ufficiale – con tanto di breve video per la stretta di mano – di via della Bardesca per annunciare la fumata bianca: «Da questa mattina, con l’accordo siglato tra il presidente rossoverde Stefano Bandecchi ed il presidente della Salc, Simon Pietro Salini, il Ternana Pala Eventi è realtà». Vale a dire il ‘soggetto’ che si occuperà della gestione del PalaTerni. Tutto fatto? Non proprio. C’è l’accordo procedimentale tra il CdA Salc e il numero uno della Niccolò Cusano che, tuttavia, sarà effettivamente operativo tra svariati mesi. Motivo? In sostanza Bandecchi acquisirà i diritti della concessione per gestire il palazzetto e la modalità sarà approfondita nelle prossime settimane con l’aiuto di persone esperte nell’ambito fiscale. Da quanto si apprende non si andrà verso una subconcessione, bensì su una partecipazione diretta all’interno della PalaTerni srl. Con ‘paletto’: fino al collaudo Salini (da ricordare che Salini ha vinto un bando con tanto di requisiti da rispettare) non può uscire dalla compagine societaria in quanto c’è bisogno di completare la parte pubblica dell’intervento. E ancora di lavoro da fare ne manca. In definitiva la titolarità del contratto di concessione sarà attiva tra circa un anno in linea di massima, o forse qualcosina di meno. Si parla infine di una terza soluzione, vale a dire la divisione in rami d’azienda della PalaTerni srl. Si vedrà, questione tortuosa. Facile immaginare che a fare da trait d’union tra i protagonisti sia stato il ‘dominus’ dei progetti rossoverdi (stadio-clinica e centro sportivo, in quest’ultimo caso non c’è ancora la firma sull’alienazione), Sergio Anibaldi.

IN AVVIO DI 2022 SI RIMETTE MANO ALLA CONCESSIONE: L’ATTO AGGIUNTIVO

NOVEMBRE 2017, PALATERNI: SALINI VINCITORE

Decathlon, Unieuro, Conad, McDonald’s: apertura in arrivo

Come detto si è discusso anche dell’inaugurazione della parte commerciale. Già nei giorni scorsi era stata individuata una possibile data per l’apertura, venerdì 14 ottobre: mercoledì è stata confermata – quantomeno per quel weekend – e salvo sorprese l’evento debutto sarà preparato a partire dai prossimi giorni. Anche in questo caso ci sarà un approfondimento operativo per viabilità, ordine pubblico e tutto il resto. Roadhouse e l’altra attività (una pizzeria) apriranno invece in un secondo momento.