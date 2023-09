PalaTerni: «Sì, Salini ha affittato a società mia. E torno presidente Unicusano»

La modalità di concessione del PalaTerni, ormai in dirittura d’arrivo e pronto per i mondiali paralimpici di scherma di ottobre. Da questa interrogazione a firma del centrosinistra (Pd, M5S, Innovare per Terni) è emersa una novità rispetto al mondo che ruota intorno al sindaco Stefano Bandecchi.

LA NASCITA DELLA PALA TERNANA EVENTI

14 SETTEMBRE, L’ANNUNCIO E LA STRETTA DI MANO PER LA GESTIONE

L’affitto e il ritorno

Ad esporre l’interrogazione ci ha pensato Pierluigi Spinelli del Pd che, tra le altre, ha ricordato del nodo incompatibilità con la bagarre di giugno: «Il PalaTerni? Salini ha affittato l’attività del palazzetto ad una società che fa capo a me. Pagherà tutti i mesi e potrà realizzare gli eventi sportivi e generali. Non vediamo nessun conflitto di interesse perché non compriamo più la cessione della concessione. E la settimana prossima tornerò ad essere presidente dell’Unicusano dato che non ho più la Ternana». Bene, e cosa si fa? «Abbiamo già un calendario di eventi annuale». Vedremo come si svilupperà la situazione.