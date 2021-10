Pattinaggio a Terni, in oltre 200 al Perona per l’International Cup

Non ci sarà solo la selezione olandese Terni per partecipare all’International Cup – IX Memorial Pioli al ciclopattinodromo ‘Perona’ in vista del mondiale colombiano di Ibagué. In città c’è anche la nazionale italiana assoluta e giovanile guidata dal commissario tecnico Massimiliano Presti: c’è il raduno in azzurro propedeutico all’appuntamento iridato in terra sudamericana. Venerdì mattina si è svolta la presentazione dell’evento nella casa dell’Euro Sport Club, in via Bandiera.

Oltre 200 atleti

Sono 203 agli atleti iscritti – 118 donne – alla manifestazione di pattinaggio a rotelle corsa su strada, con avvio previsto sabato mattina dalle 10 per le categorie ragazzi, allievi, juniores e seniores. Sono circa cinquanta gli azzurri presenti in città: «Siamo qui per prepararci al mondiale in un bellissimo impianto – le parole di Presti –, l’International Cup mi servirà a selezionare i ragazzi, convocati in rappresentanza di tutte le regioni, dal Nord alla Sicilia, che parteciperanno al prossimo impegno del campionato del mondo. Spero che presto a Terni venga realizzata anche la nuova pista in modo tale che ci si possa allenare e competere nelle due specialità». Si inizia con le gare veloci (100 metri in corsia, 300 metri e giro sprint), poi le sfide a punti; chiusura domenica con le gare ad eliminazione.

L’input per la pista

Nel corso della conferenza è stato sottolineato come serva far presto per eseguire i lavori di riasfaltatura del rettilineo d’arrivo: c’è stato il cedimento del terreno in un punto e ciò non consente di poter utilizzare tutte le corsie nei 100 metri sprint. Ad accogliere il team azzurro il presidente dell’Euro Sport Club Carlo Danieli, il delegato provinciale della Fisr Supino Cercarelli, il vicepresidente del Coni Umbria Moreno Rosati, il delegato provinciale Coni Fabio Moscatelli, il funzionario della Regione Andrea Capitoli e il numero uno della sezione ternana dell’Associazione nazionale atleti azzurri e olimpici d’Italia Silvano Pani.