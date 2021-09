Perugia-Alessandria non è facile come potrebbe sembrare

Condividi questo articolo su

















Zero punti, 15 gol subiti (la media di 3 a partita), allenatore sulla graticola e la sensazione di essere la prima candidata alla retrocessione. Eppure l’Alessandria è avversaria ben più insidiosa di quanto i numeri potrebbero far pensare. Per questo motivo nell’ambiente Perugia c’è la massima attenzione a non sottovalutare l’avversario e a non sopravvalutare il 3-0 di Cremona. Così, Alvini, che già nel postgara dello Zini aveva parlato di «partita più difficile dopo il derby» riferendosi a quella contro i piemontesi, nella conferenza stampa parla soprattutto dei problemi della sua squadra, forse esagerandoli, con cognizione di causa o inconsciamente non lo sapremo mai. Se non altro c’è l’aspetto statistico: la vittoria in casa in B manca dal 7 marzo 2020.

«L’Alessandria – dice il tecnico – è la settima squadra per indice di pericolosità offensiva. Servirà una partita di grande spessore. Le scelte che farò dipendono innanzitutto dalle caratteristiche tecniche, le prime ad essere valutate, poi quelle fisiche, dovute alle due partite giocare che hanno lanciato qualche problemino».