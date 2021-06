Perugia, biennale per l’ex Ternana Carretta

C’è un ex Ternana che vestirà la maglia del Perugia. Massimiliano Alvini, neo tecnico del Grifo, avrà a disposizione l’esterno offensivo classe 1990 Mirko Carretta: per lui c’è un contratto biennale dopo l’avventura di Cosenza – si svincola – nel corso delle due stagioni con oltre 60 presenze e 9 marcature all’attivo in campionato. Un rinforzo di esperienza per la categoria considerando che il 30enne di Gallipoli dal 2017 è sempre stato protagonista nel torneo cadetto tra rossoverdi, Cremonese e calabresi. L’ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì con foto di rito in compagnia del direttore sportivo Marco Giannitti.

