Perugia-Fermana 2-0 tornano i tifosi e torna la vittoria (gol di Negro e Moscati su rigore)

Immagini e interviste di Massimo Pompei

La prima partita a porte chiuse per Covid fu Perugia-Salernitana: vittoria striminzita e importantissima, che poteva essere del rilancio. Fu invece l’ultima vittoria casalinga del Grifo, che è tornato a conquistare i tre punti in casa nel giorno in cui è tornato anche il suo pubblico. E così, risuonano nella mente le parole di Serse Cosmi: «Con i tifosi questa squadra avrebbe qualche punto in più». Ne sarebbe bastato uno appena in più, per salvarsi.

Tornano i tifosi

Le scalette e i seggiolini del Curi tornano a ripopolarsi, seppur in minima parte (alla fine gli ingressi saranno poco più di seicento), mentre a Pian di Massiano esce un pallido sole dopo la nebbia mattutina. Anche questo è un piccolo segnale dal cielo. Elia che corre come un matto sulla fascia strappa applausi e qualche timido sorriso ai tifosi presenti, che non sono organizzati (i gruppi hanno deciso di disertare lo stadio in disaccordo con la scelta e in polemica con la società) ma tifano e incitano, applaudono e fischiano, come tutti gli altri.

La partita