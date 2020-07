Perugia nel dolore per Carlotta: si indaga sull’incidente

È il giorno del dolore a Perugia. E quello dell’attesa. Per capire quando potranno rientrare in Italia le ragazze rimaste coinvolte nell’incidente che giovedì mattina ha spezzato la vita della giovanissima Carlotta Martellini, 18 anni appena, volata via dalla jeep che aveva preso a noleggio con le amiche sull’isola greca di Mykonos durante la vacanza che si erano regalate a fine anno scolastico.

LA VACANZA FINISCE IN TRAGEDIA: PERUGIA DICE ADDIO A CARLOTTA

La dinamica

A parte una di loro, che ha riportato ferite più gravi, le amiche di Carlotta hanno raccontato come si sono svolti i fatti, ricostruendo una dinamica che sembra ormai abbastanza chiara: fatta la tara degli orpelli nel racconto di quella che può essere una nottata di divertimento in Grecia per un gruppo di ragazze in vacanza, si sa che le due auto su cui viaggiavano di ritorno verso l’appartamento sono finite fuori strada, a pochi metri di distanza l’una dall’altra, planando quasi sugli scogli che sono oltre la carreggiata. Un volo da un’altezza non spaventosa, che però è stato fatale a Carlotta, sbalzata fuori e ricaduta su una roccia.

Seduta dietro

Intanto è emerso un video, dalle storie di Instagram, che ritrae Carlotta proprio su quella jeep, seduta dietro, con ogni probabilità la postazione dove si trovava quando il mezzo è finito fuori strada. È girato nelle notti precedenti alla tragedia, ma si intravedono le stesse strade immortalate poi da un secondo video, girato da un testimone la mattina di giovedì, proprio sul punto in cui l’auto è finita fuori strada.

Il ritorno a casa

Si è attivata la Farnesina per favorire le comunicazioni fra Grecia e Italia. I genitori di alcune delle ragazze sono partiti alla volta di Mykonos. Alcune di loro possono tornare subito, altre devono trattenersi, un po’ per le cure un po’ per essere a disposizione degli inquirenti. I funerali di Carlotta, invece, non sono stati ancora fissati.