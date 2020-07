La vacanza finisce in tragedia: Perugia dice addio a Carlotta

a cura della Redazione di Perugia

Una ragazza perugina di appena 18 anni – Carlotta Martellini – è morta in un incidente stradale avvenuto all’alba di giovedì mentre si trovava in vacanza in Grecia, sull’isola di Mykonos, con un gruppo di amiche.

Cosa è successo

I due mezzi su cui viaggiava la comitiva – jeep scoperte, prese a noleggio sul posto – sono usciti di strada e piombati sulla scogliera dopo un volo di diversi metri, lungo la statale fra Agios Stefanos e Fanari. Non si sono ribaltati. Ma purtroppo Carlotta, la più piccola del gruppo, che sedeva dietro, è volata via dall’abitacolo ed è piombata sugli scogli. Fatale il grave trauma cranico dopo l’impatto. Purtroppo per la ragazza di Perugia non c’è stato nulla da fare. Feriti diversi degli altri occupanti; in particolare, un’altra ragazza, di cui non sono state diffuse le generalità. sarebbe grave.

La vacanza per festeggiare la maturità

Carlotta, neo diciottene (sul suo profilo Instagram aveva pubblicato la foto della torta, appena una settimana fa), si era aggregata ad un gruppo di amiche, tutte perugine, che avevano scelto Mykonos per festeggiare la maturità, appena conseguita al liceo classico. Era un modo, per lei, di celebrare la maggiore età appena raggiunta, in attesa di cominciare l’ultimo anno delle superiori. La notizia, pubblicata dai giornali greci, è arrivata in Umbria nella mattinata di venerdì, creando sgomento in città. Oltre ai genitori, piangono per la morte di Carlotta la sorella, il giovane fidanzato e ovviamente tutti gli amici.