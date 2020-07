Sabato a Solomeo l’ultimo saluto a Carlotta Martellini

Si terranno nella mattinata di sabato 1 agosto, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Solomeo, i funerali di Carlotta Martellini, la ragazza di San Mariano di Corciano morta a Mykonos la scorsa settimana a causa di un incidente stradale.

Le ultime autorizzazioni

Dopo l’autopsia, le autorità greche hanno dato il permesso alla famiglia Martellini di portare a casa Carlotta. Si trova ancora ad Atene. Dovrebbe rientrare venerdì sera a Fiumicino. L’indomani la funzione nel borgo di cui è originaria la famiglia, trasferitasi da poco a San Mariano: per questo i genitori di Carlotta hanno chiesto e ottenuto di dare l’ultimo saluto alla loro figlia nella chiesa di San Bartolomeo principale del borgo umbro. Né dalla curia né dalla parrocchia sono arrivate informazioni ufficiali e anche attorno alla famiglia c’è un comprensibile riserbo sulla cerimonia, che, inevitabilmente, sarà molto partecipata, nonostante le limitazioni imposte in virtù dell’emergenza coronavirus.

Le indagini

Intanto, in Grecia, le indagini vanno avanti. Focus sulle ultime ore prima della tragedia: al vaglio le cartelle cliniche delle ragazze ricoverate e le certificazioni della società che ha noleggiato loro le due Jeep, veicoli troppo complessi e troppo vecchi per essere guidati da giovanissime. Gli inquirenti hanno raccolto le deposizioni delle ragazze prima di consentire loro di rientrare in Italia.