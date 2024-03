Perugia: tre arresti per le botte in curva Nord

Tre arresti – altrettante flagranze ‘differite’ – sono stati eseguiti dalla polizia di Stato di Perugia a seguito delle indagini sviluppate dalla Digos, diretta da Giovanni Di Biase, in ordine ai gravi fatti avvenuti sabato nella curva Nord dello stadio ‘Curi’ di Perugia, durante il primo tempo della partita fra Perugia e Pineto. I tre arresti, che hanno riguardato presunti protagonisti dei tafferugli tutti interni alla tifoseria perugina, e che hanno portato allo stop temporaneo del match per tre minuti, sono in attesa di convalida già fissata per la giornata di mercoledì di fronte al tribunale di Perugia. La flagranza ‘differita’ prevede che, sulla base di documentazione video-fotografica o di altri evidenti elementi indiziari di natura oggettiva, si possa procedere all’arresto – entro 48 ore dai fatti – dell’autore di un reato per il tempo necessario alla sua identificazione. (QUI ARTICOLO E VIDEO DELLA RISSA) – In aggiornamento

Condividi questo articolo su