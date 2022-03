Piscine dello Stadio: il Comune tira dritto e riprende le chiavi

Il Comune di Terni torna in possesso delle Piscine dello Stadio: mercoledì mattina la polizia Locale, il dirigente Piero Giorgini – unitamente al concessionario rappresentato da Alessandro Mastrofini e il subconcessionario da Luigi Barelli, quest’ultimo legato alla Pds Sport & Fun srl – sono entrati nella struttura sportiva. Con il chiaro intento, da parte del Comune e dopo l’ultimatum al subconcessionario ‘scaduto’ lunedì, di tornare in possesso delle chiavi.

Resta da capire se il passo ‘forte’, compiuto ben prima dell’udienza fissata per maggio di fronte al tribunale civile di Roma e del quale i presenti hanno preso atto dopo il sopralluogo, porterà a strascichi legali. Intanto l’obiettivo di palazzo Spada, proprietario della struttura, è tornare ad averne il ‘controllo’, anche e soprattutto in ragione della disponibilità del concessionario ad eseguire gli interventi di manutenzione necessari per la ripartenza dell’attività, magari evitando di ‘bruciare’ la stagione estiva.

Dovrà ovviamente essere individuata una nuova gestione, un progetto economico e sportivo sostenibile e ricostruire il rapporto con l’utenza e il mondo sportivo locale. Compresi forse coloro che – decine di utenti con abbonamenti già sottoscritti e finanziamenti attivati per pagarli – sono rimasti beffati dall’improvvisa chiusura di gennaio e si stanno attivando per una class action.

PISCINE STADIO, PROBLEMI ANCHE DAI LADRI

«FA MALE VEDERLA RIDOTTA IN QUESTO MODO»

«300 MILA EURO DI DEBITI. NOI NON PAGHIAMO»

17 GENNAIO, LA CHIUSURA