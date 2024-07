Pnrr Terni, Cospea: prende forma la mini arena con zona skate

di S.F.

Una mini arena con skate park in uno spazio da 20×40 metri. È quanto prevede l’appalto Pnrr – sono sette in tutto i campi da riqualificare, due ultimati – per il playground di Cospea, il cui restyling è iniziato in avvio di 2024: l’operazione è in dirittura d’arrivo e da quanto si apprende l’obiettivo è la riapertura entro il mese di luglio. Non prima della sistemazione del verde intorno, dopodiché è in programma la messa a dimora di alberi e arbusti. Le immagini sono del primo pomeriggio di mercoledì 10 luglio. A seguire lo sviluppo è il responsabile del procedimento, l’architetto Carlo Fioretti.

