Pnrr Terni, pavimenti artistici playground: affidamento ‘milanese’ da 83 mila euro

Un bel po’ di colore in arrivo nei playground (sei quelli interessati da questa lavorazione nello specifico) in riqualificazione a Terni. Con fondi del Pnrr, il Comune ha dato il via libera ad una società di Milano per la progettazione grafica e la realizzazione di pavimentazioni artistiche in resina acrilica: saranno sviluppate nelle aree sportive polivante outdoor delle periferie cittadine. L’ok firmato dal dirigente Piero Giorgini vale un esborso complessivo da 83.160 euro, Iva compresa.

La cifra era già inserita nel quadro economico generale dell’intervento per i playground (2,2 milioni di euro), 120 mila euro. Le aree sportive in questione sono tutte da 40×25 metri, tranne una che misura 25×11 metri: quartiere Pallotta (via Po), San Giovanni (largo Mezzetti), Cospea, villaggio Matteotti, Campomicciolo e Le Grazie. La Garden del Lago si è presa il lavoro con offerta e ribasso dell’11,93%, «ritenuta congrua rispetto alla complessità del lavoro e agli attuali prezzi di mercato». Sarà difficile non notarlo.