Pnrr Terni, restyling aree periferie: zero offerte, gara deserta

di S.F.

Le manifestazioni di interesse erano state ben 31 e dunque ci si attendeva che poi qualcuno, nel corso della procedura negoziata, si facesse concretamente avanti. Invece non è proprio andata così: è andata deserta la prima gara a Terni per l’intervento di riqualificazione dei playground di quartiere nelle zone periferiche della città, il rifacimento delle pavimentazioni e il lavoro sugli spazi verdi limitrofi. Si tratta di un appalto Pnrr dal valore di 1,3 milioni di euro e quadro economico da oltre 2 milioni.

MAGGIO 2023, PARTE LA PROCEDURA NEGOZIATA PER I PLAYGROUND

LE AREE SCELTE PER LA RIQUALIFICAZIONE

Corsa contro il tempo

In sostanza nessuno dei dieci invitati dal Comune ha presentato l’offerta e il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini non ha potuto far altro che certificare la gara deserta. E quindi che si fa considerando i tempi strettissimi per arrivare all’aggiudicazione provvisoria? C’è il mandato per il responsabile unico del procedimento, l’architetto Carlo Fioretti, di inoltrare l’invito a tutti coloro che avevano inviato la manifestazione di interesse senza poi essere estratti (sono in ventuno). Le aree coinvolte sono Villaggio Pallotta, quartiere Cospea, San Giovanni, via Trento (parco sensoriale), Le Grazie, Matteotti e Campomicciolo.