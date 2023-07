Pnrr Terni, tempo di restyling in viale Trento e Trieste

di S.F.

Una dietro l’altra. Casa della comunità in viale Trieste, ospedale di comunità in viale Trento e centrale operativa territoriale: sono in fase di partenza i lavori a Terni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza che vede la Usl Umbria 2 come principale protagonista. Mercoledì sono state depositate le notifiche di cantiere con il geometra Francesco Silvani responsabile unico del procedimento. Ci penserà la Strever di San Salvo di Chieti a realizzarle.

Ristrutturazioni e nuove costruzioni

L’operazione più rilevante riguarda lo sviluppo della casa della comunità attraverso la ristrutturazione edilizia e la manutenzione straordinaria di due palazzine dell’ex Cim in viale Trieste: l’importo contrattuale è da 3,3 milioni di euro e della progettazione se ne è occupata la Ea Group con Giovanni Moscato, Federica Perugini e Aps srl. Non sarà un’operazione breve. Per quel che concerne l’ospedale di comunità si farà nell’area del centro geriatrico Le Grazie, a poche centinaia di metri di distanza: in questo caso c’è il restyling ed il completamento di una nuova costruzione per una cifra di poco superiore agli 800 mila euro.