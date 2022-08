Polizia Locale Terni: nuovo bando per 13 istruttori di vigilanza

Il concorso 2021 non andò granché bene. Ora per rinforzare la polizia Locale di Terni c’è una nuova procedura dopo la pubblicazione odierna sulla Gazzetta ufficiale: scatta l’iter per la copertura di tredici posti di istruttore di vigilanza – categoria C – a tempo pieno e indeterminato. La scadenza delle domande è fissata al 14 settembre.

Cosa viene chiesto

Nel bando viene specificato che il ruolo richiesto è caratterizzato «da contenuti di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; relazione e gestione rapporti con l’utenza di natura diretta; mansioni di prevenzione, controllo e repressione in sede amministrativa e penale; attività connessa alla polizia locale (polizia urbana, edilizia, commerciale, ambientale, stradale, rurale, ittica, faunistica, venatoria, silvo-pastorale) e uso di strumenti tecnici e guida dei veicoli di servizio». I requisiti sono i soliti: maggiore età, diploma di scuola superiore, patente per motocicli A2 e di guida B, «oppure di sola categoria B se la patente è stata rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988». In più il «non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e non essere stato espulso dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici».

Le prove

Prevista una prova di efficienza fisica, lo scritto e l’orale conclusivo: «Qualora il numero dei candidati – si legge – ammessi con riserva sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi, l’amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sottoporre i candidati a una prova preselettiva

consistente nella soluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta multipla, basati sulle materie oggetto delle prove d’esame, sulla preparazione generale nonché sulla soluzione di problemi in base al ragionamento logico. Saranno ammessi a sostenere le successive prove d’esame, i candidati classificatisi entro i primi 80 posti della graduatoria di merito formulata all’esito della prova preselettiva, nonché quelli eventualmente pari merito al 80° posto».