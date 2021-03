Risse, assembramenti, aggressioni: weekend difficile a Perugia

Ragazzine aggredite, risse fra minorenni, assembramenti: non è stato un fine settimana facile a Perugia. E così, oltre alle forze dell’ordine, anche il comune scende in campo per chiedere sanzioni esemplari.

NEL TIFERNATE APERITIVI NON CONSENTITI

L’aggressione

Nel pomeriggio di domenica a Madonna Alta, nei pressi del parco Chico Mendez, due ragazzine sono state aggredite da un gruppo di coetanei. Dopo la segnalazione dei fatti, la polizia ha identificato sette minorenni, ma il gruppo, stando alle ricostruzioni, era composto da molti più ragazzi, che si trovavano al parco e da lì erano stati allontanati in virtù delle norme anticontagio. È a quel punto che, mentre si allontanavano, hanno danneggiato alcune auto e aggredito due ragazzine che passeggiavano. Un comportamento da ‘gang’, senza una apparente giustificazione.

Le risse

Ma nel territorio comunale si segnalano altre risse, con il coinvolgimento di decine di adolescenti. Sabato in via Marzia c’è stata una rissa, così come a Porta Sole, mentre sono stati segnalati assembramenti in piazza Cavallotti. I residenti denunciano la presenza di gruppi di giovani molto rumorosi anche in gruppi di 330 o 40, tutti con mascherine abbassate e con alcolici alla portata. Sempre a Perugia, nei giorni scorsi, è stato chiuso un locale che serviva alcolici.

IN VIA MARZIA CADUTI CALCINACCI DALLA ROCCA

L’assessore Merli: «Quarantena per tutti»

Quarantena obbligatoria precauzionale di 14 giorni: a chiederlo, per i ragazzi fermati dopo le risse del fine settimana, è l’amministrazione comunale di Perugia, attraverso l’assessore Merli. Ciò perché le condotte accertate rappresentano potenziale motivo e veicolo di contagio qualora uno di loro si dimostrasse positivo al Covid. Un provvedimento simile era stato già messo in atto dopo le risse post riapertura dello scorso maggio.