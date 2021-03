Alcol, aperitivi e serata sotto le stelle: pioggia di sanzioni

Pioggia di sanzioni nel weekend nel Tifernate a causa delle violazioni alle normative anti Covid-19. In azione i carabinieri delle stazioni di Umbertide, San Giustino e dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Città di Castello.

Alcol di gruppo

I militari di Umbertide hanno sanzionato quattro uomini tra i 56 ed i 61 anni perché, non rispettando le misure anti contagio, si sono ritrovati nelle panchine vicine ad un bar del centro per consumare alcol tutti insieme.

Prosecco

Nella stessa giornata a San Giustino a finire nei guai anche quattro persone – due donne e altrettanti uomini – tra i 40 ed i 42 anni. Avevano organizzato un aperitivo di gruppo a base di prosecco nel piazzale antistante l’abitazione di uno di loro: sanzione per tutti.

Minorenni e fuoco

A chiudere il cerchio otto italiani – sei maschi e due ragazze – tra i 15 ed i 17 anni residenti a Città di Castello: si sono ritrovati nelle vicinanze di un piccolo laghetto in località Montione con tanto di accensione di fuoco per passare una serata sotto le stelle. «Dopo l’identificazione sono stati invitati a tornare a casa e nei prossimi giorni, alla presenza dei rispettivi genitori, verranno contestate loro le dovute contravvenzioni per divieto di assembramento», spiega la Compagnia.