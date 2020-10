Serie C ‘a singhiozzo’, la difesa di Eleven Sports: ‘Colpa degli hacker’

Ancora una volta le coronarie dei tifosi umbri, più che dalle sfide emozionanti della squadra del cuore, sono state messe a dura prova dai blocchi nel flusso delle immagini su Eleven, sito che trasmette la serie C, ma anche le partite del campionato di volley. La vicenda è nota e ha portato nei giorni scorsi anche ad una dura presa di posizione da parte del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Dopo l’ennesima serata difficile, con diveri crash e proteste veementi degli spettatori via social, Eleven esce allo scoperto e rivela di essere vittima di attacchi hacker.

Anche sulle altre piattaforme

Le partite di Eleven vanno in onda anche su altre piattaforme come MyCujoo (sinergia appena attivata) e sono dispononili per gli scommettitori tramite il servizio LiveNow, seppur senza commento, infine anche su YouTube. Una opportunità che, come gli stessi gestori hanno reso noto, serviva proprio per bypassare eventuali crash del sito. Ma stavolta anche le altre piattaforme sono stato oggetto di attacchi hacker, più gravi che in precedenza, che hanno reso impossibile la visione delle partite a centinaia di migliaia di potenziali spettatori in tutta Italia.

Indagine in corso, dati salvi

Eleven ha fatto sapere che c’è una indagine legale in corso per capire l’origine di tali attacchi e che sta facendo il possibile per risolvere questa situazione, definita ‘terribile’. Al tempo stesso ha chiarito che i dati personali degli utenti sono al sicuro e che non risultano violazioni di questo tipo.

Il comunicato di Eleven Sports

