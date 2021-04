Modena-Padova 3-0. Grifo, altre 24 ore in testa alla classifica

I gol di Luppi, Pierini e Muroni del Modena contro il Padova valgono quasi quanto quelli di Rosi, Bianchimano e Burrai del Perugia contro il Ravenna.

La classifica di serie C

Il Grifo, che con la vittoria di sabato aveva conquistato la testa della classifica fino a domenica sera, la mantiene almeno per altre 24 ore, visto che la capolista cade in terra emiliana e si fa affiancare, ma di fatto superare in virtù degli scontri diretti. Qualora il Sudtirol non riuscisse a battere la Triestina, il Perugia diventerebbe padrone del proprio destino e potrebbe festeggiare la promozione vincendo le prossime due contro Matelica e Feralpi Salò. Per la cronaca, fra i veneti espulso Mandorlini, figlio del tecnico.

