Serie C: Perugia-Fano, Gubbio-Modena, Ternana-Viterbese

Perugia-Fano, Gubbio-Modena e Ternana-Viterbese. Ecco il primo turno della serie C 2020-2021 per le formazioni umbre: il sorteggio c’è stato mercoledì pomeriggio a Firenze, sede della Lega Pro. Partenza il 27 settembre, chiusura il 25 aprile.

I GIRONI DI GUBBIO, PERUGIA E TERNANA

La sequenza per il Perugia: Fano (c), Arezzo (f), Cesena (c), Mantova (f), Fermana (c), Legnago (f), Vis Pesaro (c), Modena (f), Sambenedettese (f), Padova (c), Carpi (f), Gubbio (c), Südtirol (f), Imolese (c), Virtus Vecomp Verona (c), Triestina (f), Ravenna (c), Matelica (f), Feralpisalò (c).

La sequenza per il Gubbio: Modena, Sambenedettese, Arezzo, Südtirol, Cesena, Fermana, Legnago, Vis Pesaro, Triestina, Ravenna, Virtus Vecomp Verona, Perugia, Feralpisalo, Matelica, Carpi, Padova, Mantova, Imolese, Fano.

22 novembre e 17 marzo derby Perugia-Gubbio

La sequenza per la Ternana: Viterbese (c), Paganese (f), Palermo (c), Casertana (f), Potenza (c), Catania (f), Y (Foggia o Bisceglie, in casa), Catanzaro (c), Cavese (f), Virtus Francavilla (c), Bari (f), Teramo (c), Vibonese (f), X (Foggia o Bisceglie, c), Avellino (f), Turris (c), Trapani (f), Monopoli (c), Juve Stabia (f).

Le date del girone di andata: 27 settembre, 4 ottobre, 7 ottobre, 11 ottobre, 18 ottobre, 21 ottobre, 25 ottobre, 1° novembre, 8 novembre, 11 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 6 dicembre, 13 dicembre, 20 dicembre, 23 dicembre, 10 gennaio e 17 gennaio.

Le date del girone di ritorno: 24 gennaio, 31 gennaio, 3 febbraio, 7 febbraio, 14 febbraio, 17 febbraio, 21 febbraio, 28 febbraio, 3 marzo, 7 marzo, 14 marzo, 17 marzo, 21 marzo, 28 marzo, 3 aprile, 11 aprile, 14 aprile, 18 aprile, 25 aprile.