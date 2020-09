Serie C, niente derby Perugia-Ternana: i gironi ufficiali

Nessuna sorpresa, non ci sarà il derby tra Perugia e Ternana nel campionato di serie C 2020-2021. La Lega Pro nel pomeriggio di martedì ha ufficializzato la composizione dei gironi: il Grifo è insieme al Gubbio nel girone B, i rossoverdi in quello meridionale in compagnia di squadre del calibro di Palermo e Bari. Il via libera è arrivato dopo l’ok della Figc alla possibilità d’iscrizione di Foggia e Bisceglie: mercoledì alle 17 – diretta Raisport – il sorteggio dei calendari. La partenza è prevista – c’è sempre la ‘battaglia’ in corso sulla lista bloccata a 22 giocatori – per il 27 settembre.

I GIRONI DELLA SERIE C 2020-2021

X e Y

Nella nota post consiglio direttivo di Lega Pro la governance della terza serie italiana specifica che «ha provveduto alla compilazione dei gironi mantenendo la suddivisione utilizzata nelle scorse stagioni. Saranno inserite le lettere X e Y in attesa dei termini concessi dalla Figc per la finalizzazione delle procedure di iscrizione di Bisceglie e Foggia. Le due società avranno 10 giorni di tempo per finalizzare le procedure di iscrizione, che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi».

IL PROGRAMMA DEL 1° TURNO DI COPPA ITALIA

Gli avversari

Per Gubbio e Perugia ci sono Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Ravenna, Sambenedettese, Südtirol, Triestina, Virtus Vecomp Verona e Vis Pesaro. La Ternana battaglierà con Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese.

IL BOTTA E RISPOSTA TRA L’AIC E GHIRELLI SULLA LISTA A 22

La coppa Italia

Sempre in giornata la Lega A ha reso noto il programma del primo turno di coppa Italia: la Ternana debutterà in notturna contro l’Albinoleffe martedì 22 settembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.30 allo stadio ‘Liberati’. Rimanendo in casa rossoverde c’è stata l’ufficializzazione – prestito biennale dal Bologna con obbligo di riscatto e contratto quadriennale con via della Bardesca – di César Falletti, mentre Kingsley Boateng ripartirà dalla Fermana.

L’AMICHEVOLE TRA GUBBIO E TERNANA