Perugia, a Fermo l’ultima chiamata: video conferenza

Non si può più sbagliare

Nei giorni in cui i rivali della Ternana gli tolgono il record di punti conquistato due anni fa con la Juve Stabia, Fabio Caserta spera di condurre il suo Perugia verso un finale di stagione in crescendo. E la rampa di lancio non può che passare da Fermo, martedì pomeriggio. Quella contro la Fermana, nel recupero della partita rinviata per maltempo, sarà una «tappa importantissima sul nostro cammino finale».

A sinistra Favalli, Crialese o… Di Noia?

A Imola, senza Favalli e Crialese, il tecnico è stato costretto a impiegare Giovanni Di Noia nel ruolo di terzino sinistro nella difesa a quattro. I due titolari del ruolo erano stati convocati, ma non si trovavano nelle condizioni fisiche ideali per scendere in campo. La questione tornerà d’attualità in vista della partita con la Fermana. Favalli sta recuperando, in compenso Crialese sta bene: non è escluso quindi la fascia tocchi a lui.

