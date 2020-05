Calcio, serie C: ripresa più vicina

Tutti in campo per disputare i playoff, i playout e la finale di coppa Italia. E la Ternana esulta, visto che potrà in questo modo avere la possibilità di giocarsi le proprie chance sul campo sia per la conquista del trofeo – mai un’umbra lo ha vinto a livello professionistico – che per la promozione in serie B: queste le indicazioni post consiglio direttivo di Lega Pro con la presenza del numero uno della Figc Gabriele Gravina.

LA TERNANA AVEVA MINACCIATO AZIONI LEGALI

«In campo dal 28 giugno». I tamponi

Niente stop – idea già rigettata nell’ultimo consiglio federale, la settimana prossima ce ne sarà un altro per confermare la decisione odierna – dunque, salvo sorprese si proseguirà anche in C. Il che di certo non dispiace al club di via della Bardesca: «Il 28 giugno riparte il campionato – il commento a caldo del presidente Stefano Bandecchi via Instagram – e quindi saremo in campo. Purtroppo non con il nostro tifo. Pare si giocherà la coppa Italia e poi i playoff, è una grande opportunità per finire con risultati migliori rispetto a quelli ottenuti. Una parvenza di normalità, sarà un mondo leggermente diverso. La squadra – ha chiuso – è già pronta per gli allenamenti, stiamo preparando ciò che serve per fare i tamponi e, al più tardi, il primo lo avremo mercoledì. Cercheremo di stare al passo e fare tutto ciò che è necessario». Per quel che concerne i playoff saranno – queste le indicazioni – su base volontaria. Con lo stop alla regular season sono promosse in serie B Monza, Vicenza e Reggina, ovvero le leader dei raggruppamenti; in Gozzano, Rimini, Rieti, Rende e Bisceglie.

SERIE A E B, LE DATE PER LA RIPRESA

La nota della Lega Pro

«Nel suo intervento il presidente Gravina – la comunicazione ufficiale della governance – da un lato ha puntualizzato gli interventi posti in essere dalla Federazione a sostegno delle società di Lega Pro e dei loro tesserati, dall’altro ha delineato il percorso tracciato dal consiglio federale con la delibera 196/A dello scorso 20 maggio ai fini della ripresa del campionati delle leghe professionistiche. Una delibera quanto mai attuale dopo che nella giornata di giovedì il ministro Spadafora ha annunciato che dal prossimo 20 giugno sarà possibile riprendere i campionati. A tal proposito il presidente federale nell’evidenziare la portata interpretativa dell’art. 218 del Decreto Rilancio che consente alla Federazione di adottare ‘anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo provvedimenti relativi alla prosecuzione e alla conclusione dei campionati professionistici e dilettantistici’ ma non di attuare la riforma dei campionati, ha ribadito l’esigenza di ripensare al format dei campionati già dalla stagione sportiva 2021/2022 in un’ottica di sistema all’interno del quale la Lega Pro vedrà valorizzato il proprio fondamentale ruolo di formatrice di giovani talenti. I consiglieri, dopo aver ringraziato il presidente per la disponibilità dimostrata, si sono confrontati relativamente alle modalità di applicazione per la Lega Pro della delibera 196/A del 20 maggio: a tal proposito hanno condiviso la necessità di comunicare alla Federazione la impossibilità di disputare tutte le partite già previste dal calendario ordinario entro il 20 agosto 2020 – termine ultimo individuato dalla delibera 196/A del consiglio federale – e conseguentemente di rimettere allo stesso Consiglio federale le determinazioni relative alle modalità di conclusione del campionato secondo quanto già individuato ai punti 5 e 6 della richiamata delibera».

TERNANA-JUVENTUS UNDER 23, IN PALIO LA COPPA ITALIA

La finale di coppa Italia

Logico attendersi che le prime gare ufficiali a svolgersi saranno quelle legate alla finale di coppa Italia tra Ternana e Juventus Under 23: in ballo – i rossoverdi non sono andati oltre il 5° posto – non c’è solo la chance di alzare il trofeo, ma anche guadagnare l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff. Per le decisione definitive c’è da attendere il consiglio federale della Figc in avvio di giugno. Strada tracciata.