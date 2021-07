Sicurezza a Terni, lettura targhe: nuove telecamere in arrivo

di S.F.

Un mini affidamento a Tim da poco più di 11 mila euro – Iva compresa – per l’installazione di almeno quattro telecamere per la lettura targhe, da posizionare in punti principali di accesso alla città – per ora sono ipotesi – come via Narni o la Marattana. C’è il via libera del Comune di Terni per l’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino, non legato tuttavia a sanzioni per violazioni al codice della strada: si tratta di apparati utili per sicurezza ed indagini, come ad esempio l’individuzione di un veicolo in seguito ad una rapina o altri reati. Per l’esatta localizzazione ci sarà bisogno di un confronto con la questura, già attiva la scorsa estate per l’individuazione delle priorità legate al controllo della movida e alle misure per il contenimento del Covid-19. Questione in mano al responsabile del procedimento Massimo Lesina e al dirigente Andrea Zaccone.