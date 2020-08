Terni, ‘Run & Walk by night’ per Sergio Secci

Una ‘Run & Walk by night’ diversa dal solito quella che si è svolta lunedì sera. Perché come di consueto l’Amatori Podistica Terni ha dedicato l’appuntamento in avvio di agosto alla memoria di Sergio Secci, una delle 85 vittime – domenica c’è stato il 40° anniversario dal tragico evento – della strage di Bologna: «Come espressamente richiesto dalla mamma Lidia», scomparsa a marzo. Lo sport batte la violenza». I partecipanti alla 6,5 chilometri di corsa o camminata si sono ritrovati al camposcuola Casagrande alle 20.15, poi lo partenza quindici minuti dopo. Non prima di un breve discorso del presidente dell’associazione, Luca Moriconi: «Cercherò di far parlare il cuore perché andiamo a ricordare un momento veramente particolare, triste, di un periodo buio. Per il 2 agosto è un vuoto che riguarda il diritto alla vita e abbiamo la responsabilità di riempirlo andando a cercare i nostri valori fondamentali. Come la libertà e la democrazia: è con questo sentimento che l’Amatori Podistica ha sempre accompagnato il ricordo di Sergio». Applausi d’incoraggiamento e abbracci per Gabriele Passagrilli, il marito di Valentina Filipponi: la donna, originaria di Terrìa, è scomparsa a soli 40 anni. «Ho ricevuto decine di dimostrazioni di affetto e non me lo sarei mai aspettato. Vi ringrazio, il mondo della corsa quest’anno mi ha dato molto e oggi ne ho avuto conferma. Grazie con tutto il cuore. Un consiglio per voi: allenatevi perché quando torno vi faccio mangiare la polvere».

