Terni e la Valnerina in lutto per la scomparsa di Valentina

Cordoglio nel ternano per la scomparsa di una donna di appena 40 anni, Valentina Filipponi, originaria di Terrìa (Ferentillo). I funerali si terranno mercoledì mattina alle ore 10 nella chiesa di Ferentillo. A darne notizia è l’#iloverun Athletic Terni, società spotiva di cui fa parte il marito Gabriele – con cui era sposata da 10 anni – che con un messaggio toccante si è stretta attorno al suo dolore, a quello dei familiari, degli amici e dei conoscenti della donna: «Succede che la vita ed il destino a volte ci mettano di fronte a sfide che sembrano insormontabili. Oggi è una quelle. Un abbraccio enorme a Gabriele da parte della dirigenza, i ragazzi del settore giovanile e tutti i tesserati della società». Valentina Filipponi, che ha lottato con tutta sé stessa contro la malattia, aveva frequentato l’istituto magistrale ‘Angeloni’ di Terni e si era laureata a Perugia in scienze della comunicazione istituzionale e di impresa. Fra le esperienze lavorative, quella alla InViaggi andata avanti per diversi anni e che ne aveva fatto apprezzare ancora una volta le qualità professionali ed umane, di persona dolce, stimata e benvoluta dai tanti che hanno avuto la fortuna di incontrarla nella loro vita.

