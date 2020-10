Ternana a Pagani, c’è subito Raičević. Ancora emergenza

Ancora emergenza e mercato da concludere con gli ultimi colpi, in extremis. Non il massimo, specie per chi deve guidare a livello tecnico la squadra. La Ternana è pronta per la prima trasferta stagionale sul campo della Paganese con alcune novità: in attacco addio Marilungo, Cristiano Lucarelli può contare – subito convocato – sul montenegrino Raičević in attesa dei rinforzi tanto attesi per il reparto difensivo ed il centrocampo. Calcio d’inizio fissato per le 15 di sabato in terra campana.

Gli indisponibili e le scelte: Kontek titolare

Ci sarà Mammarella, recuperato. Niente da fare per Paghera, Salzano, Ferrante e Celli, con la speranza del tecnico toscano di poter avere qualcuno a disposizione per il turno infrasettimanale di mercoledì pomeriggio con il Palermo. «Un giocatore – le sue parole in conferenza in merito all’ultimo acquisto proveniente dal Livorno – con caratteristiche fisiche di rilievo. Dobbiamo ragionare sulle tre gare nell’arco di una settimana, l’unico per cui abbiamo deciso di accelerare i tempi è Falletti». Come detto per Marilungo è conclusa l’esperienza rossoverde: «Ci ha salutato, sarà importante per lui ritrovarsi in una squadra dove è al centro del progetto». Poi l’annuncio: «A destra, in difesa, giocherà Defendi, Damian e Kontek in mediana». Tra i 21 convocati c’è il 19enne Mame Ass Ndir, centrale difensivo ex Primavera del Perugia.

L’avversario, Adopo e Ricci

I ragazzi di Erra hanno debuttato con un pareggio a Catania: «La Paganese ha l’argento vivo addoso, per lo più sono giovani. Noi dobbiamo giocare ad alti ritmi perché sull’intensità sono in grado di metterci in difficoltà». Per la mediana è in arrivo – in prestito – il 20enne del Torino: «Ha caratteristiche utili per noi, ci dovremo lavorare. Se si cala bene in questa realtà e ha recuperato dall’infortunio al ginocchio sarà un calciatore molto importante». C’è spazio anche per un commento sull’esterno difensivo Giacomo Ricci del Parma, altro obiettivo: «Ha già vinto la C ed è pronto, speriamo si possa chiudere presto la trattativa. Stimo molto Mammarella, ma ha la sua età. Tuttavia interessa anche al Perugia». Per Antonio Palumbo chance ridotte al lumicino. Lucarelli si attende altro: «Altri tre o quattro acquisti in più rispetto a Raičević. Di mercato se ne riparlerà lunedì, c’è da concentrarsi sulla Paganese». Arbitrerà Mario Vigile della sezione di Cosenza.

