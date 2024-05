Ternana-Bari: niente biglietti per chi risiede in Puglia

Era stato così all’andata e lo sarà anche al ritorno, giovedì 23 maggio – match alle ore 20.30 allo stadio ‘Liberati’ – tifosi del Bari non potranno assistere alla partita decisiva per la permanenza in serie B, dopo l’andata finita 1-1 in Puglia. Lo ha deciso la prefettura di Terni che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Puglia. «In proposito – spiega la prefettura in una nota – il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, con determina numero 19 del 13 maggio 2024, ha evidenziato all’autorità provinciale di pubblica sicurezza di Terni che, dall’esame dei profili di rischio connessi all’incontro Ternana-Bari, sussiste il concreto pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenuto conto dei gravi accadimenti verificatisi in occasione della gara del 19 marzo 2023 disputata a Terni. Nel corso di tale partita – ricorda la prefettura di Terni – prima dell’inizio della gara si sono verificati disordini tra le tifoserie a seguito del tentativo dei tifosi baresi di incendiare uno striscione sottratto agli ultras ternani, proseguiti anche al termine della gara nelle fasi del deflusso, nella cui circostanza sono stati feriti anche alcuni operatori delle Forze dell’ordine. Suddetti episodi hanno inasprito il clima di già forte rivalità tra le tifoserie, rendendo necessaria, per le partite successive, l’adozione di provvedimenti di rigore finalizzati a vietare la presenza di tifosi ospiti. Pertanto – è la conclusione – il prefetto di Terni Giovanni Bruno, preso atto delle predette considerazioni espresse dal comitato e sentito il questore, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per la partita di giovedì prossimo ai residenti nella regione Puglia».

