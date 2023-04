Ternana, contro il Venezia per cercare lo scatto play-off

di G.G.

Nella speciale classifica delle ultime cinque giornate, molto indicativa per misurare lo stato di forma di una squadra di calcio, il Venezia occupa la terza posizione dietro Genoa e Cosenza. Dieci sono stati infatti i punti totalizzati dalla formazione lagunare, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Un ruolino di marcia dunque decisamente importante per una squadra che ad inizio campionato non immaginava di certo di dover trascorrere buona parte dello stesso a barcamenarsi nei bassifondi della classifica. Ora però la compagine di mister Vanoli sembra aver trovato una certa continuità di risultati e prestazioni e arriverà a Terni – fischio d’inizio al ‘Liberati’, domenica 23 aprile alle 16.15 – decisa a conquistare punti per una salvezza certamente più vicina di un paio di mesi fa ma ancora tutta da conquistare. Tra i veneziani meriterà un occhio di riguardo l’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo, autore fin qui di 12 gol e 6 assist. Per la Ternana, invece, dopo la prova positiva e vittoriosa, ma non certo priva di qualche ombra, contro il Pisa, ecco arrivare la classica controprova. Un doppio turno consecutivo in casa che potrebbe dare, se sfruttato appieno, da un lato la certezza quasi assoluta del raggiungimento del ‘minimo sindacale’ (la permanenza in B) e dall’altro alimentare la fiammella della speranza per l’aggancio alla zona play off.

Cosa dicono i numeri

E sul duplice impegno casalingo consecutivo appare interessante una statistica in merito (fonte il sito databaserossoverde.it) che mostra come, nei suoi quasi cento anni di storia, la Ternana ha affrontato questa situazione 220 volte, ottenendo il bottino pieno soltanto in 68 situazioni. 17 volte su 70 nei campionati di serie B, con l’ultimo ‘double’ proprio lo scorso campionato (vittorie consecutive in casa con Parma e Spal). Score non troppo rassicurante e che proprio per questo andrebbe migliorato, magari grazie anche alla ritrovata via del gol di uno dei beniamini della squadra, quel Cesar Falletti che dopo aver posto il suo sigillo nella gara contro il Pisa potrebbe finalmente aver detto addio ai difficili momenti attraversati dopo il suo grave infortunio al ginocchio.