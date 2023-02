Ternana: giorni sulle montagne russe fino alle follie di sabato. E adesso che succede?

di Gianni Giardinieri

Il giorno dopo l’incredibile sabato pomeriggio trascorso al ‘Liberati’, farcito da una sconfitta amara, contestazioni, dimissioni di Andreazzoli, insulti con sputi reciproci tra presidente e parte dei tifosi della curva Est-Viciani, conferenza improvvisata di Bandecchi che ne ha per tutti e tutto, emergenuna domanda dominante: e ora?

C’è qualcosa che ancora non abbiamo visto? C’e’ ancora un’altra imminente ‘puntata’ della serie che ancora dobbiamo ‘gustare’? Il day after dopo una delle giornate piú nere della Ternana Calcio – preceduta da una settimana ‘scoppiettante’ (eufemismo), colorata da voci di cessione imminente, cordate improbabili, sirene inglesi, scambio di documenti, passaggi di soldi sui conti correnti, poi no!, alt, ci abbiamo ripensato, resta tutto come prima – non é condito solo da una pioggia insistente sulla città, ma anche da un senso di sbandamento e incredulitá che assale tutti coloro che alle Fere tengono e che nel cuore hanno i colori rossoverdi.

Cosa accadrà oggi? Sì perchè ormai conviene ragionare con un orizzonte di poche ore, magari minuti. Magari nel pomeriggio sarà annunciato il ritorno di Lucarelli, magari invece rivedremo Andreazzoli a guidare l’allenamento a quarantotto ore dal match con il Palermo. Magari vedremo altre dimissioni, o magari il presidente annuncerà un nuovo tentativo di vendita della società. Magari arriverà lo sceicco sul cavallo bianco, o magari arriverà il terzo allenatore della stagione. Impossibile dirlo. Resta il senso di spaesamento di chi ha vissuto un pomeriggio surreale, sperando che di giornate come quella di sabato se ne perda velocemente il ricordo. Certo è che la realtà è dietro l’angolo e grida ad alta voce due facili concetti: bisogna fare puntimper ottenere una salvezza che a questo punto del campionato è l’unico vero e sensato obiettivo calcistico.