Ternana: idea Marco Pagliari per la fascia sinistra. Iannarilli alle firme con l’Avellino

di Gianni Giardinieri

Primi germogli in casa rossoverde per il mercato in entrata. Al momento è poco più di un’idea, anche se l’interesse verso il calciatore c’è, avendolo per di più cresciuto dalle giovanili: Marco Pagliari, classe 2004, ternano, potrebbe di nuovo vestire la casacca delle Fere. Terzino sinistro, Pagliari ha militato nella Ternana under 19 fino alla stagione 202/2021. Non confermato in rossoverde, ad ottobre del 2021 è stato ingaggiato dall’Olimpia Thyrus del presidente Sandro Corsi dove si è subito conquistato il posto da titolare nel team di mister Marco Sugoni, mettendosi in evidenza come esterno in grado di sostenere, e bene, entrambe le fasi di gioco. Poi l’approdo in serie D alla Flaminia: con la squadra di Civita Castellana ha collezionato 22 presenze (quasi tutte da titolare) e 3 gol. Al termine della stagione, svincolatosi dalla società di via della bardesca, Pagliari è approdato alla Sambenedettese, mettendo insieme una stagione di tutto rispetto: 35 presenze da protagonista, con 4 gol e 5 assist. Insomma, uno di quei prospetti decisamente interessanti, a cui si aggiunge il ‘plus’ della ternanità. In caso di affondo per acquisirne le prestazioni ci sarà però da sbrigarsi, perché sul ragazzo ci sono diversi club di serie C, a partire dal Lumezzane, che sembra molto vicino ad aggiudicarsi le sue prestazioni sportive. Fronte cessioni appare decisamente al termine l’esperienza in rossoverde per Antony Iannarilli, ormai alle firme con l’Avellino. Per il bravo e professionale portiere è pronto un contratto biennale.