Ternana, il B-Day porta un record europeo: Rangers raggiunti

I conti si faranno per bene alla fine perché la sensazione è che ci sarà da aggiornare un bel po’ di dati. Per ora la Ternana si gode la meritata promozione nella serie cadetta e la cavalcata senza precedenti che ha consentito al gruppo guidato da Cristiano Lucarelli di toccare quota 81 punti con quattro giornate ancora da disputare: il poker all’Avellino nel B-Day permette alle Fere di raggiungere la vetta europea – non si parla solo dei campionati principali, ma tutti e comprese le categorie inferiori – occupata finora dai Rangers di Glasgow e dal Krylia Sovetov Samara in termini di marcature.

LA TERNANA TORNA IN B – IL RACCONTO, LE FOTO ED I VIDEO

Quota 30 ad un passo

Con il 4-1 agli irpini la Ternana ha raggiunto la 29° gara consecutiva con almeno un gol all’attivo. Nelle scorse settimane Defendi e compagni erano dietro ad un paio di squadre ed ora sono state raggiunte in testa alla graduatoria europea: ad eguagliare questo dato sono solo gli scozzesi dell’ex Liverpool Steven Gerrard, dominatori della Scottish Premier League, ed i russi di Igor Osinkin leader della seconda divisione. I rossoverdi vanno a segno ininterrottamente dall’11 ottobre, nel 3-3 di Caserta: l’ultimo team capace di mantenere la porta inviolata al cospetto della corazzata del tecnico livornese è stato il Palermo nello 0-0 del ‘Liberati’.

DALLA RETROCESSIONE DI VERCELLI AL RISORGIMENTO ROSSOVERDE: RIVINCITE E SVOLTA LUCARELLI

Gare esterne, restano i russi

Considerando solo le sfide lontane dal fortino amico, la Ternana – Fere mai a secco in questa stagione fuori casa – è sempre in testa ma solo in compagnia dei russi a quota 16: in questo caso alle spalle dei rossoverdi ci sono i Rangers, il Lione, la Stella Rossa di Belgrado e il Duisburg, tutti fermi a 15. Le big? Bayern Monaco a 14, Borussia Dortmund 13 e Ajax 12 tra le più note. «Vogliamo scrivere ogni record e vincere la supercoppa», ha ricordato il trainer livornese subito dopo aver spazzato via l’Avellino e ottenuto la promozione in B: in questo caso a tiro c’è anche una soddisfazione di stampo europeo.