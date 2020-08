Ternana, c’è il 33enne Drudi per la difesa

«È un giocatore forte che ci farà molto comodo. Del resto, era un nostro obiettivo già l’anno scorso». Così nel pomeriggio di giovedì il direttore sportivo della Ternana, Luca Leone, ha di fatto annunciato al portale abruzzese Rete8 l’arrivo in rossoverde del 33enne difensore Mirko Drudi: il centrale emiliano sarà una delle novità per la retroguardia di Cristiano Lucarelli. Per un over – il problema lista a 22 permane – che è in attesa di potersi unire al gruppo, eccone un altro che potrebbe uscire: si tratta di uno dei migliori per rendimento della stagione 2019-2020, Alessandro Celli, nel mirino della Virtus Entella, club militante in serie B.

SERIE C 2020-2021, IL DERBY COL PERUGIA SI ALLONTANA

Drudi torna in C

Per lui è un ritorno nella terza serie italiana dopo l’ultimo biennio trascorso tra Cittadella e Pescara in serie B, mentre in precedenza aveva difeso in C le maglie di Trapani e Lecce. Chiaro che a questo punto – discorso Celli a parte – c’è chi dovrà fare le valigie nel pacchetto arretrato: a disposizione del tecnico livornese restano Bergamelli, Russo, Sini, Suagher e Diakité, quest’ultimo con contratto per ancora qualche giorno. Si dovrà sfoltire anche in questo caso. Tra gli esuberi ci sono da piazzare in primis Boateng e Argento, ma non mancano le richieste anche per Nesta e Damian.