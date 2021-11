Agevolazioni Taric Terni, ecco percentuali e criteri ripartizione

di S.F.

I criteri per la ripartizione delle agevolazioni Taric 2021 – Tariffa rifiuti corrispettiva – per le utenze domestiche e quelle non domestiche penalizzate dalle limitazione orarie per via dei provvedimenti anti contagio da Covid-19. A distanza di mesi dall’approvazione in consiglio comunale del piano economico/finanziario 2021 e delle agevolazioni per il servizio di raccolta e smaltimento, in Comune la questione torna al centro dell’attenzione: in arrivo il confronto in III commissione consiliare e, lunedì, il semaforo verde definitivo. Sempre che tutto fili liscio.

IL REGOLAMENTO TARIC

Le utenze domestiche



Le cifre definitive sono già note e in questo caso si tratta ‘solo’ dei criteri per la ripartizione. Si parte dalle utenze domestiche ‘disagiate’ (5.004) per un valore di poco superiore ai 320 mila euro rispetto all’importo massimo già finanziato per 461 mila euro: per quel che concerne le agevolazioni per famiglie numerose ne hanno diritto quelle – si legge nel dispositivo – «composte da almeno quattro persone con più di un figlio minore a carico, per le quali si considererà nella determinazione della tariffa da applicare – solo nel caso in cui la soglia di applicazione dell’Isee (Indicatori situazione economica equivalente) dello stesso nucleo familiare a cui fa carico l’utenza, non superi il limite di 19.100 euro – un solo figlio (260). La richiesta dovrà essere presentata ogni anno entro il 31 dicembre». Poi le famiglie con disabili (3.598): ne hanno diritto i nuclei al «cui interno siano presenti portatori di ‘handicap’ o invalidi civili riconosciuti al 100%, certificati dalla specifica commissione presso l’Asl; si esplicherà nell’abbattimento del 10%, per ogni disabile presente, della superficie complessiva dell’abitazione dalla data di presentazione della richiesta». Infine la possibilità di esenzione (1.146): agevolazione per «reddito imponibile ai fini dell’Irperf non superiore al minimo di pensione erogata dall’Inps». Anche in questo caso richiesta da presentare entro fine anno.

Utenze non domestiche penalizzate: criterio proporzionale

Cambia il discorso per le utenze colpite dalle limitazioni parziali dell’orario di esercizio per via dei provvedimenti anti Covid-19, con agevolazioni già fissate per 1 milione 314 mila euro con la delibera di consiglio dello scorso 30 giugno. Si procederà con criterio proporzionale di riduzione della parte variabile della tariffa in funzione degli effettivi periodi di chiusura: percentuale più alta per discoteche e night club (100%), quindi alberghi senza ristorante, attività artigianali di beni specifici, parrucchieri, barbieri, estetisti, bar, caffé, pasticcerie, campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi, teatri, cinema, autosaloni, ipermercati di generi misti, mense, birrerie, hamburgherie, negozi ferramente ed altri beni durevoli, negozi, calzature, cartoleria, ristoranti, trattorie, pub, pizzerie e stabilimenti balneari (90%). Il resto è a quota 11,5%(come ad esempio banche, autofficine, edicole, tabaccai, ospedali, pescherie ecc.). I dirigenti coinvolti nella procedura sono Grazie Marcucci per le attività finanziarie e Paolo Grigioni per l’ambiente.

Asm e la raccomandazione del collegio dei revisori

Tecnicamente viene stabilito che le agevolazioni/restituzioni avverranno per via dell’Asm a compensazione nell’ultima bolletta di conguaglio Taric 2021. Una volta approvata in consiglio la delibera in questione le direzioni attività finanziaria e ambiente daranno il via libera per l’erogazione complessiva di oltre 1,6 milioni di euro alla società partecipata per rispettare il piano. Con rendicontazione da rimettere entro e non oltre il 15 dicembre 2021. Il collegio dei revisori dei conti – Carlo Ulisse Rossi, Fiorella Pezzetti e Roberto Frasca – hanno espresso parere favorevole lunedì, ma con una raccomandazione: «Le risorse non utilizzate dovranno essere corrisposte al Comune – da Asm – entro il 31 dicembre ai fini della restituzione prevista dal decreto ministeriale 24 giugno 2021». Infine Asm che, nella figura del direttore generale Stefano Tirinzi, specifica un aspetto: «Si è mantenuta la logica di riconoscere % di riduzione Covid più elevate (che vanno dal 90% al 100%) alle categorie di attività che hanno subito chiusure o riduzione del volume di attività per effetto della pandemia. Per tutte le altre categorie residuali è stata riconosciuta una riduzione del 11,50 %. Tutte le % di riduzione si intendono come massime riconoscibili (in modo tale da poterle aggiustare in fase di calcolo)». Confronto sul tema in arrivo. E con molta probabilità anche sugli accertamenti Tari.