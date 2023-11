Terni, alle Piscine dello Stadio i campionati italiani nuoto Fisdir

Condividi questo articolo su

















Una tre giorni di gare con 5 sessioni, dove 280 atleti concorreranno per la conquista del titolo di categoria. Dal 10 al 12 novembre le Piscine dello Stadio di Terni, gestite dalla società sportiva dilettantistica Virtus Bonconvento, ospitano i Campionati italiani di nuoto in vasca corta Fisdir. «Si tratta – spiega Marco Peciarolo, commissario tecnico della nazionale di nuoto Fisdir – di un evento molto importante. L’evento finale del nuoto agonistico, per quanto riguarda la Federazione, ma lo possiamo considerare anche dal punto di vista tecnico un evento iniziale, perché il mese di novembre da il via ad un calendario importante che poi porterà ad eventi internazionali di prestigio, fino ai giochi paralimpici 2024. Come Fisdir ringraziamo la società sportiva dilettantistica Virtus Bonconvento per questa nuova opportunità che offre alla Federazione di organizzazione di un evento nazionale».

IL PROGRAMMA DELLE GARE (.pdf)