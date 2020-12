Terni, ampliamento scuola Oberdan da 6 milioni: parte la progettazione. Serve la variante urbanistica

di S.F.

La realizzazione di nuovi edifici utili per la primaria e la secondaria di I° grado e, così, creare una sorta di campus con spazi flessibili e polifunzionali puntando su un’area di poco inferiore ai 4.000 metri quadrati. Si tratta – in estrema sintesi – di ciò che è previsto nell’ambito dell’ampliamento dell’istituto ‘Oberdan’ di Terni: è legato alla selezione per ‘scuole innovative’, iter avviato nel 2015 e che nel corso del tempo ancora non ha avuto uno sviluppo molto concreto. Martedì si è registrata una novità: c’è il via libera per iniziare la redazione del progetto preliminare ed i successivi livelli. Servirà una variante urbanistica al Piano regolatore generale per poter procedere.

C’è l’Inail di mezzo

Del progetto non se ne parla da un bel po’. Il Miur ha dato il via alla procedura nel marzo del 2018: lo ‘schema’ prevede che l’Inail, partner istituzionale ed operativo di ‘scuole innovative’, acquisti l’area comunale prescelta per poi procedere con l’appalto dei lavori e la successiva realizzazione – ne diventerà proprietario – degli edifici. Il ministero rimborserà l’Inail e metterà a disposizione del patrimonio comunale il nuovo complesso scolastico tramite un comodato d’uso gratuito. Giro lungo. Il tema fu affrontato nell’estate 2019, poi il silenzio.

Lo stato dell’arte: costo complessivo 6 milioni

Nei mesi seguenti l’Inail ha fatto presente che il valore dell’area da acquistare è di 260 mila euro (208 di anticipo per le spese progettuali), mentre lo scorso agosto ha comunicato – insieme al Miur – il semaforo verde per l’incremento dei limiti di spesa rispetto alla situazione originaria: si arriva ad un costo complessivo di oltre 6 milione e 100 mila euro, dei quali poco meno di 400 mila a carico del Comune per le spese preliminari di predisposizione dell’area e per la progettazione. Discreta cifra: trova copertura «con gli introiti previsti per l’alienazione all’Inail per 208 mila euro» e per i restanti «200 mila con le somme previste quali entrate di bilancio nel programma triennale lavori pubblici 2020-2022».

Si lavora al progetto

Martedì il Comune ha approvato l’ipotesi progettuale planimetrica di massima legata al concorso di idee lanciato dal Miur. Tuttavia la strada è ancora molto lunga: la direzione lavori pubblici si occuperà del lavoro sui vari livelli di progettazione, mentre l’urbanistica sarà di supporto per la variante al Prg.