Terni, avvisi Tari 2015: affidamento d’urgenza a Municipia

di S.F.

In linea teorica il contratto non potrebbe essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione – c’è stata il 29 settembre – riguardante l’aggiudicazione dell’appalto. Ma c’è un problema: ci sono da inviare gli avvisi di accertamento della Tari 2015 e allora il Comune procede con l’esecuzione in via d’urgenza. Il lavoro della romana Municipia S.p.A. parte così in anticipo rispetto al previsto.

14 LUGLIO, L’APPALTO VA ALLA MUNICIPIA. VALORE CONCESSIONE SFIORA I 90 MILIONI

L’inghippo

Come noto la società si è aggiudicata la gara per l’accertamento e la riscossione coattiva della Tari, luci votice e canoni mercati per le annualità pregresse dal 2015 e per l’intera durata del contratto, otto anni a cominciare dal 2020; si occuperà inoltre – di mezzo anche le ingiunzioni – delle rette per le mense scolastiche ed i fitti per terreni e fabbricati. La verifica dei requisiti è andata bene ed a fine settembre c’è stata l’aggiudicazione efficace. Tutto liscio all’apparenza. Ma vanno tenuti in conto i 35 giorni da rispettare: palazzo Spada per eliminare la problematica Tari si appoggia al Decreto Semplificazioni che, in sostanza, permette di procedere alla consegna in via d’urgenza di lavori, forniture e servizi per iter avviati fino al 31 dicembre 2021. Manna dal cielo.

IL BANDO PER LE ENTRATE COMUNALI

L’AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE A MUNICIPIA

La questione

Come mai tutta questa fretta? Perché nonostante i solleciti di pagamento per la Tari (anno 2015) mandati agli inadempienti, c’è chi non ha versato nulla. Il Comune ha quindi accelerato i tempi con Municipia per emettere gli avvisi di accertamento – la notifica deve arrivare entro il 31 dicembre, altrimenti c’è la decadenza – con l’obiettivo «di salvaguardare la pretesa tributaria dell’ente e scongiurare danni al Comune anche in considerazione della condizione di ente dissestato». Via libera per l’affidamento d’urgenza degli insoluti a Municipia S.p.A. dopo la firma sullo specifico accordo: per ora infatti la società romana si attiverà solo in questo ambito.