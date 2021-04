Bandecchi rilancia: «Imprese, giovani e sport, ecco i progetti»

Un progetto socio-sportivo ed un altro socio-industriale. Così Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha definito le due iniziative da sviluppare sul territorio nell’immediato futuro con un lungo video – come accadde a dicembre – sul proprio profilo Instagram: il mirino è sui giovani e lo sport, ma non solo.

TERNANA, BANDECCHI: «RESTO PER TRE ANNI»

Giovani e sport

L’imprenditore livornese si è esposto dopo aver confermato il suo impegno a capo della società di via della Bardesca. Stadio o non stadio, questo si vedrà: «Continuerò a fare il presidente almeno il prossimo anno e nei due successivi», la premessa. Poi si entra nel dettaglio: «Il progetto socio-sportivo vedrà coinvolte Terni col Cuore, Ternana, Comune, Coni e Provincia; è volto a far fare sport a coloro che non se lo possono permettere. Sarà aperto a tutte le associazioni sportive». Come? «Sarà fatto un bando e consentirà di praticare ai ragazzi che non possono andare in palestra, rugby, pallavolo, judo ecc. perché non hanno soldi. Terni col Cuore si sostituirà a chi deve pagare: faremo degli accordi e cercheremo di toglierli dalla strada per metterli in palestra. Useranno meno cocaina, eroina e tanta altra roba che non serve a nulla. Ci tengo molto, aiuterà Terni a rinascere dal basso e dai giovani». C’è anche altro nell’idea di Bandecchi: «Coinvolgeremo le scuole perché alcune palestre fanno veramente schifo, Terni col Cuore aiuterà la Provincia a renderle un ambiente vivibile». Ci sarà anche il Coni: «Tenteremo di creare un movimento sportivo giovanile importante a Terni e in provincia, perché no. Il progetto è già partito, Tagliavento ha avviato uno screening con il Comune e le istituzioni».

PROGETTO STADIO TRA BAGARRE POLITICA E INCERTEZZA

L’altro spunto

Capitolo socio-industriale: «Vogliamo aiutare – ha aggiunto Bandecchi – le piccole-medie imprese ad accedere ai fondi europei ed ai bandi che possono portare denaro a Terni, aiutando la rinascita dal basso. Ho un’idea ed un’organizzazione precisa: ne parlerò con il sindaco e le autorità. Metteremo a disposizione di Terni Col Cuore l’università Niccolò Cusano. Per questo – conclude – mi servono i tre anni». Sullo sfondo resta la vicenda stadio-clinica. Anche in quel caso – sempre che la storia vada in porto – lo spazio temporale è simile.

