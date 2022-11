Terni: botte mortali a borgo Bovio. Arrestato 26enne nigeriano

Articolo in aggiornamento

Aggiornamento – Arrestato 26enne

Dopo il lungo interrogatorio presso il comando provinciale dell’Arma di Terni, dove è stato condotto nella tarda serata di lunedì, è scattato l’arresto per il giovane sospettato dell’omicidio di Ridha Jamaaoui. Si tratta del 26enne nigeriano S.O., padre di famiglia, residente in via Tre Venezie. L’uomo è stato sottoposto a fermo di persona indiziata di delitto e quindi tradotto in carcere – dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria – con l’accusa di omicidio. Alle ore 13 di martedì si terrà una conferenza stampa presso il comando di via Radice, alla presenza del procuratore di Terni Alberto Liguori, in merito all’indagine sull’omicidio.

Fra coloro che vivono in zona, a pochi è sfuggito il viavai di mezzi dell’Arma nella serata di lunedì a borgo Bovio, intorno alle ore 22.30, particolarmente intenso all’altezza di via Tre Venezie. Un ‘movimento’ che ha fatto il paio con quello registrato in via Radice, presso la caserma del comando provinciale di Terni dei carabinieri. Dove intorno a quell’ora i militari hanno condotto l’uomo – un cittadino nigeriano di 26 anni, in Italia con la sua famiglia come richiedente asilo – sospettato di aver ucciso a botte il 39enne Ridha Jamaaoui. Lì è stato interrogato e si può dire che l’indagine-lampo della procura – pm titolare è Barbara Mazzullo – e dei carabinieri di sezione operativa, nucleo investigativo e reparto operativo del comando di Terni, sia giunta a una svolta importante. Novità sono attese nel corso delle prossime ore.